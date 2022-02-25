منافسات قوية تشهدها البطولة الإقليمية الأولى للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم اليوم السبت منافسات البطولة الإقليمة الأولى للتنس للناشئين التي استضافها الاتحاد البحريني للتنس خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، حيث ستقام اليوم الأدوار النهائية للبطولة التي يشارك فيها مجموعة من لاعبي المنطقة.

واقيمت منافسات الدور التمهيدي للبطولة يومي الخميس والجمعة لجميع فئات البطولة وهي تحت 12 سنة، تحت 14 سنة وتحت 16 سنة.

وفي منافسات مسابقة تحت 16 سنة فاز اللاعب البحريني عيسى القطان على البحريني محمد الشهابي 6/‏0 و6/‏0، وفي مباراة أخرى فاز القطان على السعودي مجتبى محمد 2/‏، 6/‏06 و11/‏9، كما فاز البحريني شادي منير على البحريني محمد الشهابي 6/‏1 و6/‏2، خسر البحريني شادي محمد أمام اللاعب السعودي مجتبى الرمضان 3/‏6، 6/‏3 و10/‏8، وفاز الكويتي يعقوب محمد على البحريني فارس التوبلي 6/‏3 و6/‏1، وفاز البحريني جابر عبدالعال على البحريني محمد الجشي 1/‏6، 6/‏2 و10/‏5، كما خسر الجشي أمام الكويتي يعقوب محمد 6/‏0 و6/‏0.

وفي فئة تحت 14 سنة، فاز الكويتي محمد العوضي على الجيمس هاو 6/‏0 و6/‏0، وفاز اللاعب فيليب على البحريني فيصل مسيح 6/‏1 و6/‏3، كما فاز فيليب في مباراة أخرى على جيمس هاو 6/‏1 و6/‏0، وخسر البحريني فيصل مسيح أمام الكويتي محمد العوضي 6/‏0 و6/‏3، وفاز السعودي محمد الغافلي على الكويتي عبدالرحمن عبدالله 3/‏6 و7/‏6 و10/‏7، كما فاز البحريني أحمد حسام الدين على لوكاس دبليو 6/‏0، 6/‏0، وفاز البحريني أحمد حسام الدين على السعودي محمد الغافلي 6/‏2 و6/‏2.

وضمن منافسات تحت 12 سنة، فاز السعودي حيدر فريد على الكويتي مساعد مدوه 6/‏0 و6/‏3، وفاز البحريني هشام التوبلي على البحريني سلمان محمد 6/‏0 و6/‏3، كما فاز السعودي علي العياش على البحريني ناصر محمد 6/‏2 و6/‏0، ونجح اللاعب البحريني حمد الجشي على البحريني أحمد مرتضى 6/‏1، 2/‏6 و10/‏4، وفازت الهندية شاريا على لوكاس إم 6/‏0 و6/‏2، وخسر البحريني عبدالله الجيب أمام السعودي عبدالرزاق الهنابي 6/‏0 و6/‏0، وفاز البحريني عبدالرحمن الدوسري على البحريني علي الخياط 6/‏1 و6/‏1، وفاز السعودي علي الأحمد على الكويتي فارس الكاظمي 6/‏2 و6/‏3، وفاز الكويتي محمد علي على البحريني طلال السيد 6/‏1 و6/‏1، واز اللاعب ارون على البحريني سلمان محمد 6/‏1 و6/‏1، والبحريني هشام التوبلي على السعودي حيدر فريد 7/‏6 و6/‏4، وفاز الكويتي محمد علي على اللاعب أحمد مشاهد 6/‏2 و6/‏3، والبحريني طلال السيد على البحريني ناصر محمد 6/‏1 و6/‏1، والبحريني علي الخياط على اللاعب ماكس 6/‏0 و6/‏0، وفاز الكويتي فارس الكاظمي على البحريني عبدالرحمن الدوسري 6/‏0 و6/‏3، وخسر البحريني أحمد مرتضى أمام الهندية شاريا 6/‏2 و6/‏4، وفاز اللاعب لوكاس إم على البحريني عبدالله الجيب 6/‏0 و6/‏0، والسعودي عبدالرزاق الهنابي على البحريني حمد الجشي 6/‏1 و6/‏0، والسعودي علي أحمد على البحريني عبدالرحمن الدوسري 6/‏1 و6/‏1.