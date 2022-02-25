والله زمان.. احتفالات الكويت بالعيد الوطني والتحرير وذكريات الرياضة البحرينية الكويتية

محمد بن مسعود - الدمام - تحتفل دولة الكويت الشقيقة بالعيد الوطني المجيد وذكرى تحرير الكويت يومي 25و26 من فبراير الجاري ويأتي هذا الاحتفال الذي له مكانة كبيرة في قلوبنا جميعاً نظراً لما يربط البلدين الشقيقين من اخوة ومودة امتدت عبر سنوات طويلة لعبت خلالها الرياضة دوراً كبيراً في المحبة والاخوة بين ابناء البلدين العزيزين.

وبهذه المناسبة السعيدة نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة في دولة الكويت وعلى رأسها صاحب الامير نواف الاحمد الجابر وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر والحكومة الرشيدة وابناء الشعب الكويتي وجميع الرياضيين وننشر هذه الصور من تاريخ لقاءات الرياضيين في كلا البلدين كما يسعدنا ان هنئ السفير الكويتي وأركان السفارة الكويتية في مملكة البحرين متمنين للكويت كل التقدم والازدهار.