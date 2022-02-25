تشكيل لجان في اتحاد السيارات بناءً على قرارات خالد بن حمد

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بإحالة المخالفات المرصودة بشأن بعض أعمال نادي سباقات السرعة (الدراغ) إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها وذلك في ضوء تقرير التدقيق الاستقصائي المرفوع إلى سموه من ديوان الرقابة المالية والادارية بهذا الشأن، والذي أظهر وجود عدة مخالفات وأوجه قصور تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤكد على أهمية تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسؤولية وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة المهنية في منظومة العمل في مختلف الجهات، معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لما يبديه من متابعة مستمرة لتعزيز أفضل الممارسات الصحيحة، تحقيقًا للأهداف المنشودة.

وبناءً على قرارات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بحل نادي البحرين لسباقات السرعة (الدراغ) ونادي سباقات الحلبة الرياضي والثقافي ونادي البحرين للكارتنج ونادي الدراجات النارية الرياضي والثقافي، قرر الاتحاد البحريني للسيارات تشكيل 5 لجان وهي كالآتي: لجنة سباقات السرعة (الدراغ)، لجنة سباقات الحلبة، لجنة الدراجات النارية، لجنة الكارتنغ ولجنة الأوتوكروس والدريفت، للإشراف على المسابقات والعمل على توسيع قاعدة المشاركين وإتاحة الفرص للمنافسة من خلال توفير البيئة الآمنة والعادلة والتنافسية المفتوحة وتعزيز نظم الحوكمة في رياضة السيارات لمتابعة العمل ومسيرة تطور الرياضة بالمملكة.