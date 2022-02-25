المنامة يُعيد الأهلي لدوامة الخسائر.. والبديع يُشعل صراع البقاء بهدفين في الشرقي

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد المنامة ذاكرة الانتصارات بعدما أوقف انطلاقة الأهلي وكسبه بثلاثة أهداف مقابل هدف في انطلاق الجولة 13 من دوري ناصر بن حمد الممتاز، ليواصل المنامة ملاحقته للمتصدر الرفاع بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز السادس.
واستعاد المنامة أمس خطورته بعودة الهداف مهدي عبدالجبار الذي لم يتأخر في وضع فريقه في المقدمة بهدفين في الشوط الأول، جاءا في الدقائق 10 و25، ولم يقدم الأهلي في هذا الشوط الكثير خصوصا على الجانب الفني والهجومي، وأبرز ما قدمه هو فرصة الروسي ارتيم التر أهدرها، بينما جاء خروج لاعبه جمال راشد للإصابة لتمثل مشكلة حقيقية لفريق يبحث عن مفاتيح اللعب الهجومي.
وفي الشوط الثاني تعرضت صفوف الأهلي للنقص بطرد سيد حسين هاشم، إلا أنه نجح في تقليص الفارق عبر البرازيلي مارسيلو «68»، وحاول الوصول لمرمى المنامة عبر هجوم ضاغط، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للسوري محمد الحلاق الذي سجل هدف تأكيد الفوز للمنامة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق لينهي به المباراة.
وفي المباراة الثانية أشعل البديع صراع البقاء والهبوط بعدما حقق فوزا ثمينا وغاليا على حساب الرفاع الشرقي بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متقدما مركزين دفعة واحدة للمركز الثامن تاركا خلفه الحد والنجمة، بينما بقي رصيد الرفاع الشرقي عند 21 نقطة في المركز الرابع، وسجل هدفي البديع سلطان السلاطنة ومحمد خالد في الدقيقتين 22 و33.
وتقام اليوم مباراتان في ختام الجولة يلتقي في الأولى فريقا الحد «8 نقاط» مع الرفاع «30 نقطة» عند الساعة 5.05 على ملعب ستاد البحرين الوطني، وفي المباراة الثانية يلعب فريقا المحرق «20 نقطة» مع النجمة «7 نقاط» عند الساعة 7.35 على ملعب ستاد البحرين الوطني.
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