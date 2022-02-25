اخبار دوليه – واشنطن: نحمل بوتين والمحيطين به مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - حملت الخارجية الأميركية الرئيس الروسي فلادمير بوتين والمحيطين به مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس مساء اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي :لقد دعونا مع الحلفاء لحل دبلوماسي للأزمة بشأن أوكرانيا..ولكن لا مؤشرات على نية الرئيس بوتين خفض التصعيد».

وطالبت الخارجية الأميركية بوتين بسحب قواته من أوكرانيا مشيرا إلى أن الكرملين يواصل التضليل ونشر الأكاذيب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على سؤال بشأن معاقبة بوتين: كل الخيارات على الطاولة.