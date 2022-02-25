جناح المملكة في ” إكسبو 2020 دبي” يشارك في الاحتفاء باليوم الوطني الكويتي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
شارك جناح المملكة العربية السعودية في معرض “إكسبو 2020 دبي” في احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت ، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
وأدت فرقة “العرضة السعودية” عرضاً ثقافياً أمام جناح دولة الكويت، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية الكويتية، حيث التقت الفرقتان معاً في أداء مشترك، حظي باهتمام وانتباه الآلاف من زوار جناح الكويت وزوار المعرض الدولي، الذين أثنوا على العرض الفني المشترك، والذي شهد كذلك إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية التي تعبر عن العلاقات المتميزة التي تجمع السعودية والكويت.
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