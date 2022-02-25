الخارجية الأميركية: ينبغي ألا يمنح الهجوم الروسي إيران الضوء الأخضر لتطوير أسلحة نووية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنه ينبغي ألا يمنح الهجوم الروسي إيران الضوء الأخضر لتطوير أسلحة نووية.
وأضافت في بيان صحفي: “نحمل بوتين والمحيطين به مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا ودعونا مع الحلفاء لحل دبلوماسي للأزمة”.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الجمعة أن الولايات المتحدة لا تعتقد أنّ على كييف القبول بعرض موسكو البدء بمفاوضات معها لأنّ إجراء مباحثات في ظلّ التهديد “ليس دبلوماسية حقيقية”.
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