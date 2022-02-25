العسيري يكشف أسباب ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية مع دخول شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف المحامي والمستشار القانوني، يزيد العسيري ، عن أسباب ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية مع دخول شهر رمضان.
وأوضح العسيري خلال لقاءه على قناة روتانا خليجية، أن سبب ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية في هذه الفترة استغلال حاجة المواطنين إلى العمالة المنزلية في رمضان.
وأضاف أنه للأسف هناك سماسرة في السوق لهم دور في هروب العمالة المنزلية بحثاً عن دخل أعلى.
وأشار إلى أنه في حال هروب العمالة المنزلية يجب أن تحفظ حقك وتحمي نفسك من خلال إبلاغ الشرطة لإخلاء المسؤولية، ففي هذه الحالة تتحمل العاملة تكاليف سفرها.
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