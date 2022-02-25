شاهد.. القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية بالكامل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو، تدمير الجيش الروسي، لقافلة ضخمة من المعدات العسكرية الأوكرانية، على بعد 5 كيلومترات من مدينة اليوشكا في منطقة خيرسون.
وكانت القافلة التي تم تدميرها من قبل القوات الروسية، تحتوي على شاحنات الإمداد، وآليات عسكرية، صواريخ من نوع: “T-64BV – أنظمة BM-21 Grad – سام OSA – MT-LB“
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل أن الجيش تمكن من عزل العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الغرب، في اليوم الثاني من بدء العمليات العسكرية.
وقالت “وكالة تاس” نقلًا عن وزارة الدفاع إن “القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي”.
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