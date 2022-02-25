أخضر الرماية يشارك في بطولة كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس في بطولة كأس العالم، والتي ستنطلق منافساتها غداً في جمهورية مصر وتستمر حتى الـ 8 من مارس القادم.
ويترأس الوفد السعودي صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للرماية، ويمثل المنتخب في منافسات المسدس الرماة عقيل البدراني ومحمد العمري وعطا الله العنزي ومحمد المالكي ومحمد الهلالي وسفر الدوسري، وبإشراف المدرب الكوري سونج جو لي، وفي منافسات البندقية الرماة حسين الحربي وفايز العنزي وعبدالعزيز العنزي ومسفر العماري وعبدالرحمن الجحيدلي وبدر العتيبي، وبإشراف المدرب السعودي أحمد قيسي.
من جهته قدم سمو الأمير سعود بن خالد الدعوة لكافة الجماهير السعودية المتواجدة في مصر للحضور ومؤازرة ممثلي الوطن في هذا المحفل الدولي، منوهاً باستعداد وجاهزية رماة الأخضر لتقديم المستوى المشرف المعهود منهم دائماً.
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