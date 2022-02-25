محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت “تحكم” عبدالله حدادي الفائزين في بطولة سباق السرعة، التي نظمها الاتحاد اليوم، في فئتي سيارات دراق ريس كهربائية للناشئين والمحترفين ، وذلك بمقر الرياضات اللاسلكية في بنبان.
وحقق المركز الأول لفئة الناشئين حمود السماري، وحل ثانياً فهد الزغيبي وبالمركز الثالث سعيد الحربي.
وفي فئة المحترفين جاء مهدي العيسى أولاً، يليه بالمركز الثاني أحمد العلوان، وثالثاً علي آل إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر تتويج الفائزين في بطولة سباق السرعة للسيارات اللاسلكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.