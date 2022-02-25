تتويج الفائزين في بطولة سباق السرعة للسيارات اللاسلكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت “تحكم” عبدالله حدادي الفائزين في بطولة سباق السرعة، التي نظمها الاتحاد اليوم، في فئتي سيارات دراق ريس كهربائية للناشئين والمحترفين ، وذلك بمقر الرياضات اللاسلكية في بنبان.

وحقق المركز الأول لفئة الناشئين حمود السماري، وحل ثانياً فهد الزغيبي وبالمركز الثالث سعيد الحربي.

وفي فئة المحترفين جاء مهدي العيسى أولاً، يليه بالمركز الثاني أحمد العلوان، وثالثاً علي آل إبراهيم.