اخبار دوليه – لندن تعتزم فرض عقوبات «وشيكة» على بوتين ولافروف

محمد بن مسعود - الدمام - ابلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حلفاءه في حلف شمال الاطلسي الجمعة انه يعتزم فرض عقوبات «وشيكة» على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف بعد غزو اوكرانيا، وفق ما اعلنت رئاسة الوزراء.
وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت انه بعد سلسلة اولى من العقوبات التي تقررت هذا الاسبوع واستهدفت خصوصا اثرياء ومصارف روسية، ستفرض بريطانيا «عقوبات على الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف في شكل وشيك».
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