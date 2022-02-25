شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توقع 100 اتفاقية لتبادل الخبرات مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الصحة حزمة من الاتفاقيات تجاوزت أكثر من 100 اتفاقية تعاون مع مستشفيات القطاع الخاص في المملكة، وذلك رغبة في مد جسور التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة.

وتعد هذه الاتفاقيات مشروعاً تشاركياً بين القطاع الخاص والعام، يتمثل في تقديم الدعم والمتابعة، ونقل وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين بهدف تطوير الأداء، وتقديم الخبرات اللازمة لتحسين آليات تقديم الخدمة.

ويأتي ذلك استكمالاً لدور برنامج أداء الصحة في العمل على تحقيق مستهدفات الرؤية في تحسين كفاءة وجودة الخدمات وتسهيل الوصول لها، إلى جانب عمله بشكل تكاملي مع جميع الشركاء في الوزارات والبرامج في المنظومة الصحية لتحسين وإدارة الأداء على المستوى الوطني في ظل ما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود من القيادة الحكيمة لتعزيز وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

يذكر أن برنامج "أداء الصحة" أحد أبرز برامج التحول في القطاع الصحي الممكنة لتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية ورفع جودتها، حيث حصد البرنامج عدة جوائز عالمية في مجالات الجودة وتحسين الأداء كجائزة MCA 2018، وإشادة من جائزة CQI في لندن لعام 2019، كما حصل البرنامج مؤخراً على شهادة اعتماد الآيزو ISO9001:2015 في إدارة الجودة وذلك امتداداً لتميز البرنامج خلال الأعوام الماضية، وتطبيقه لأفضل المعايير العالمية في الجودة وإدارة الأداء.