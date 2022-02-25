محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرج، مساء اليوم، نشر آلاف الجنود في الجزء الشرقي من أوروبا.
وقال في مؤتمر صحفي: “عززنا قدراتنا الدفاعية خلال الأشهر الماضية.. والرئيس الروسي فلاديمر بوتن ارتكب خطأ استراتيجيا”.
وتوعد الأمين العام للناتو روسيا، قائلا: “ستدفع ثمنا باهظا خلال السنوات القادمة”، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا هي الميسر للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع: “نطالب روسيا بوقف حربها العبثية وسحب قواتها من أوكرانيا والعودة للحوار.. هناك معاناة ودمار كبير في أوكرانيا”.
وقال: “روسيا قوضت الأمن في أوروبا.. وانتهكت التزاماتها بحجة توسع حلف شمال الأطلسي”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الناتو: الجيش الأوكراني يقاتل ببسالة ويلحق الخسائر بالجيش الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.