أمين عام الناتو: الجيش الأوكراني يقاتل ببسالة ويلحق الخسائر بالجيش الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرج، مساء اليوم، نشر آلاف الجنود في الجزء الشرقي من أوروبا.

وقال في مؤتمر صحفي: “عززنا قدراتنا الدفاعية خلال الأشهر الماضية.. والرئيس الروسي فلاديمر بوتن ارتكب خطأ استراتيجيا”.

وتوعد الأمين العام للناتو روسيا، قائلا: “ستدفع ثمنا باهظا خلال السنوات القادمة”، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا هي الميسر للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتابع: “نطالب روسيا بوقف حربها العبثية وسحب قواتها من أوكرانيا والعودة للحوار.. هناك معاناة ودمار كبير في أوكرانيا”.

وقال: “روسيا قوضت الأمن في أوروبا.. وانتهكت التزاماتها بحجة توسع حلف شمال الأطلسي”.