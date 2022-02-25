اكثر من “250” برنامجاً لفتيات دور الحضانة والتربية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بلغ مجموع البرامج الداخلية والخارجية التي نفذتها دور الحضانة والتربية الاجتماعية بالرياض خلال العام المنصرم 2021 م اكثر من “250” برنامجاً ونشاط لأطفالها وفتياتها المشمولات بالرعاية من فئة الأيتام.

وقد حرصت “دار الحضانة الاجتماعية بالرياض ودار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة” ودار التربية الاجتماعية للبنات ودار الضيافة ” خلال العام على تنوع البرامج المنفذة لليتيمات لتشمل البرامج اليومية كالمحاضرات بأنواعها التوعوية والتثقيفية والبرامج التدريبية مثل الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وبرامج المناسبات والأعياد والأيام العالمية مثل يوم اليتيم والتوحد والبرامج الدينية مثل الندوات وتصحيح التلاوة والحرفية مثل الكروشيه والخياطة بالإضافة إلى البرامج الترفيهية مثل الرحلات وزيارة الأماكن الترفيهية والفعاليات العامة واستقبال الفرق التطوعية والمشاركة مع الجهات الخارجية الأخرى .

يشار إلى أن دور الحضانة الاجتماعية والتربية والضيافة يشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وتقدم جميع انواع الرعاية والخدمات للمستفيدين من فئة الأيتام إلى جانب خدمة الإيواء .