محمد بن مسعود - الدمام - اكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور الجمعة ظهر فيه مع مساعديه امام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف «للدفاع» عن اوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.
وقال زيلنسكي والى جانبه خصوصا رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه «نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الرئيس الأوكراني في شريط مصور: «نحن جميعاً هنا» في كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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