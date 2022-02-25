عاجل| هل هرب الرئيس الأوكراني من كييف؟

محمد بن مسعود - الدمام -

في الساعات الأخيرة الماضية تداولت بعض وسائل الإعلام، أخبارًا تشير إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غادر العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما أكدت فيديوهات مصورة أن القوات الروسية أصبحت على أبواب المدينة.

وفي رد على الأنباء المتداولة، نشر الرئيس الأوكراني، منذ قليل مقطع فيديو، ظهر بصحبة عدد من الأشخاص في العاصمة كييف، مؤكدًا قوله: “نحن جميعا هنا في كييف”.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، أنها تمكنت خلال الساعات الماضية من تدمير 211 هدفا عسكريا في أوكرانيا، معلنة نجاجها في عزل مدينتي سومي وكونوتوب.

على جانب منفصل كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن عدد النازحين من أوكرانيا، منذ صباح أمس الخميس، بسبب الصراع العسكري القائم الآن بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وبحسب العربية أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال اليوميين الماضيين.

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وفي وقت سابق أعلنت إيرلندا، إلغاء نظام التأشيرات على دخول اللاجئين الأوكرانيين، وذلك حسبما أفادت العربية.

ويشهد محيط العاصمة الأوكرانية، هجمات شرسة من قبل الجيش الروسي، فيما تحاول الدفاعات الأوكرانية صدها، وسط مخاوف كبيرة تسيطر على السكان.