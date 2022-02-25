اخبار الخليج – انعقاد الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري

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محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري، والذي عقد اليوم بجناح سويسرا في معرض «اكسبو 2020 دبي»، فيما ترأس الجانب السويسري، سعادة السيدة مايا تيسافي المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية.
وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالعلاقات الطيبة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري، وما تتسم به من نماء وتطور على كافة الأصعدة، مؤكدًا أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتنفيذ مخرجات جولات المشاورات السابقة، بما يلبي التطلعات المشتركة.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الفرص الاستثمارية المتنوعة في مملكة البحرين، باعتبارها مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، كما تطرق إلى جهود المملكة في مجالات تعزيز قيم حقوق الإنسان، واحلال السلام والتعايش في المنطقة.
ومن جانبها، أشادت المدير العام بوزارة الخارجية السويسرية، بالعلاقات البناءة بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلع بلادها لتطوير التعاون مع مملكة البحرين على مختلف المستويات.
شهد الاجتماع، بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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