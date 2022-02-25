محمد بن مسعود - الدمام - حقيقة وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الراحل …تفاصيل

ظهرت سوزان مبارك أرملة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في ضريحه في الذكرى السنوية الثانية لرحيله، بحضور نجليه علاء وجمال وعدد من الوزراء السابقين.

ويعد ذلك أول ظهور للسيدة سوزان مبارك بعد أن ترددت شائعات خلال الفترات الماضية حول وفاتها إثر تردي أحوالها الصحية.

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وكان مصدر مقرب من عائلة مبارك قد أكد أنها بخير ولا صحة لما تم نشره.

وحرص عدد كبير من محبي الرئيس الراحل من بينهم وزراء سابقون على إحياء الذكرى السنوية الثانية لمبارك الذي توفي في 25 فبراير 2020.

المصدر: القاهرة 24