محمد بن مسعود - الدمام - بيان عاجل لوزارة الدفاع الروسية تكشف فيه اخر التطورات في المعارك الدائرة الان في اوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 211 منشأة عسكرية و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات في أوكرانيا

وجاء في بيان الوزارة، : ” تمكنت القوات المسلحة الروسية من تدمير 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، من بينها 17 موقعا للقيادة ومركزا للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و 19 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز S-300 و Osa، و 39 محطة رادار”.

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“كما تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبترو 5 طائرات بدون طيار.. وتم تدمير67 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 16 قاذفة صواريخ متعددة ، و 87 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة”.

وأضاف البيان: “كما تمت خلال العملية العسكرية الجارية مصادرة عدد كبير من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية.. ومن بين الأسلحة أنظمة صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات وأنظمة NLAW البريطانية”.