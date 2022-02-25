وزارة الدفاع الروسية تكشف عدد الأهداف التي دمرتها في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، أنها تمكنت خلال الساعات الماضية من تدمير 211 هدفا عسكريا في أوكرانيا، معلنة نجاجها في عزل مدينتي سومي وكونوتوب.

وكشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن عدد النازحين من أوكرانيا، منذ صباح أمس الخميس، بسبب الصراع العسكري القائم الآن بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وبحسب العربية أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال اليوميين الماضيين.

وفي وقت سابق أعلنت إيرلندا، إلغاء نظام التأشيرات على دخول اللاجئين الأوكرانيين، وذلك حسبما أفادت العربية نت في خبر عاجل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين غربيين لا سيما من أميركا.

وأعرب بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، عقد منذ قليل، عن تثمينه لما تقوم به قوات الجيش الروسي في أوكرانيا.

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ووجه الرئيس الروسي، دعوة لـ الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة في كييف، مؤكدًا أنه سيكون من السهل الوصول إلى طريقة لحل النزاع القائم حال حدث ذلك.