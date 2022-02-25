الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
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