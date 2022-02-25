شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقدم 168 شاحنة إغاثية لمساعدة الشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت 168 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 6 حتى 23 فبراير 2022م، تحمل على متنها 29 ألفًا و 224 سلة غذائية، و120 خيمة إيوائية و 120 حقيبة شتوية فضلاً عن المواد الطبية التي تزن 9 أطنان و 200 كيلوغرام.

بالإضافة إلى 45 ألف كرتون من التمور متوجهة لمحافظات عدن، مأرب، المهرة، الضالع، تعز ، شبوة، الحديدة، سقطرى، حجة، حضرموت، صعدة، الجوف، أبين، لحج.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.