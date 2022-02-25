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المملكة تقدم 168 شاحنة إغاثية لمساعدة الشعب اليمني 

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الدمام - شريف احمد - عبرت 168 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 6 حتى 23 فبراير 2022م، تحمل على متنها 29 ألفًا و 224 سلة غذائية، و120 خيمة إيوائية و 120 حقيبة شتوية فضلاً عن المواد الطبية التي تزن 9 أطنان و 200 كيلوغرام.

بالإضافة إلى 45 ألف كرتون من التمور متوجهة لمحافظات عدن، مأرب، المهرة، الضالع، تعز ، شبوة، الحديدة، سقطرى، حجة، حضرموت، صعدة، الجوف، أبين، لحج.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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