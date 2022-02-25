شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ألف مستفيدًا يمنياً من مشروع التغذية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال المدة من 2 حتى 8 فبراير 2022م، 36.553 مستفيدا.

وجرى خلال تلك المدة فرز 6.939 طفلا، وتقديم العلاج لـ 314 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 468 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 883 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، وفرز 5.292 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 499 حالة، فيما حصلت 2.744 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 17.776 مراجعة من أنشطة التوعية، و 1.638 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.