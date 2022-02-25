محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى معالي رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، بمكتبه بمقر الوزارة في العاصمة نواكشوط اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا محمد عايد البلوي. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر السفير محمد البلوي يلتقي برئيس الوزراء الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.