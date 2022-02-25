46 ميدالية.. حصيلة أخضر البارالمبية في غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أنهت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة البارالمبية -التي استضافتها البحرين على مدى 8 أيام- بحصولها على 46 ميدالية منوعة.

‏وشهد اليوم الأخير تحقيق 6 ميداليات (4 فضيات وبرونزيتان).

وجاءت الفضيات عن طريق لاعبي القوى هاني النخلي في مسابقة رمي القرص فئة f33، وراضي الحارثي في مسابقة رمي القرص فئة f51, ومختار الدواء في مسابقة دفع الجلة فئة f13, فيما أحرز فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة الفضية الرابعة بعد فوزه على البحرين 63 مقابل 39.

وحصل على البرونزية الرامي خالد الأحمري في مسابقة رمي القرص فئة f34, فيما نال سعيد هوساوي برونزية مسابقة رفع الأثقال وزن 88.

وتوج رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل الخليفة ورئيس البارالمبية الكويتية ناصر العجمي والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي في الدورة عبدالعزيز العنزي، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة بصالة مدينة خليفة الرياضية.