اخبار دوليه – ميركل تتعرض للسرقة أثناء تسوقها

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة «بيلد» أن شخصا مجهولا سرق محفظة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بينما كانت تتسوق في أحد المحلات التجارية.

وقالت الصحيفة إن المستشارة السابقة ذهبت، أمس الخميس، إلى سوبر ماركت في برلين، وكانت محفظتها في عربة التسوق، وفجأة اختفت من عربة التسوق دون أن تلاحظ ميركل ولا حارسها الشخصي كيف سرقها شخص مجهول من هناك.

وشغلت أنغيلا ميركل منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 سنة، قبل أن تترك هذا المنصب في ديسمبر الماضي.