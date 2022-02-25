اخبار دوليه – الاتحاد الأوروبي يجمد أصول بوتين ولافروف

محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، يوم الجمعة، على تجميد أصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دول التكتل، على ما أفادت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس.
وطُرح الإجراء خلال قمة أوربية استثنائية الخميس في بروكسل وأضيفت الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعَلها وزراء الخارجية على ما أوضحت المصادر نفسها.
أبدت ألمانيا وإيطاليا تحفظات خلال القمة على هذا الاقتراح الذي دعمه عدد كبير من القادة الأوروبيين، بحسب ما أفاد مسؤولان.
من جانب آخر، قرر الأوروبيون إلغاء إمكانية السفر بدون تأشيرات دخول لحاملي جواز السفر الروسي في إطار العقوبات التي تمت المصادقة عليها مساء الخميس.
هذه الإجراءات جاءت تلبية لطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعزيز العقوبات الأوروبية ضد روسيا لمعاقبتها على اجتياح أوكرانيا.
على الجانب الروسي، برر وزير الخارجية سيرغي لافروف اجتياح أوكرانيا الذي قرره الرئيس فلاديمير بوتن بانه «عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون بعد تحريرهم من هذا القمع من اختيار مستقبلهم بحرية».
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