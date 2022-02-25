شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تدعم المملكة في استضافة معرض «إكسبو 2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية السنغال عمر ديمب باه عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح في تصريحٍ لوسائل الإعلام اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بأن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأكد أن دعم جمهورية السنغال يجسد متانة العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين.

من جهته عبر المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.