تدمير صواريخ وإسقاط طائرتين.. الجيش الأوكراني يتحدث عن خسائر كبيرة للقوات الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي تكبد خسائر فادحة وكبيرة في “بيلوفودسك” وعادت لروسيا.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنها دمرت عدة صواريخ باليستية وطائرتين روسيتين على الأقل.
وشن روسيا، عملية عسكرية ضد أوكرانيا، أمس الخميس، أطلقت عدة صواريخ استهدف منشآت عسكرية وبنى تحتية للجيش الروسي، وبأت في التوغل نحو الأرضي الأوكرانية، بعدما نفذت إنزال جوي.
وتمكنت القوات الروسية، امس من الشيطرة على تشيرنوبل، وبدأت زحف نحو العاصمة الأوكرانية كييف، فيما ذكرت تقارير، أن القوات الروسية باتت على بعد 30 كيلو مترا من العاصمة، فيما تشهد معارك ضارية بين الجيشين، فجرت خلالها القوات الأوكرانية جسرا، لوقف زحق القوات الروسية.
ووصف مستشار الحكومة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأنه الأصعب في أوكرانيا، مؤكدا أن جنود الجيش الروسي جاهزون بمضادات للدبابات.
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