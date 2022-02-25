اخبار الخليج – ضماناً لحقوق الإنسان.. وحدة التحقيق الخاصة تباشر تحقيقاتها في ادعاء أحد النزلاء بتعرضه لإساءة المعاملة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار متابعة شعبة الاتصال والإعلام بوحدة التحقيق الخاصة لكافة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة؛ فقد رصدت الوحدة خلال الساعات الماضية ادعاء بتعرض أحد النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة البدنية حال تنفيذه لعقوبته، كما ورد إليها من النيابة العامة شكوى مماثلة بادعاء النزيل إبان التحقيق معه في اتهامه بالاعتداء وإهانة ثلاثة أعضاء من قوات الأمن العام من منتسبي المركز، بإساءة معاملته واستخدام القوة البدنية اللازمة معه، بعدما رفض الالتزام بالقواعد القانونية الخاصة بتصنيف النزلاء وتفريد المعاملة العقابية.

ونفاذاً للإجراءات المنصوص عليها ببروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق جرائم إساءة المعاملة؛ فقد انتقل صباح اليوم أحد أعضاء الوحدة إلى مركز الإصلاح والتأهيل واستمع لأقوال النزيل، كما ندبت الوحدة الطبيب الشرعي الخاص بها لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات، كما أمرت بضم كافة التقارير الطبية الخاصة به من إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، وتفريغ محتوى الكاميرات الأمنية الخاصة بالواقعة، وكلفت شعبة الشرطة القضائية بالوحدة بالبحث والتحري حول الواقعة والكشف عن ظروفها وملابساتها وصولاً لحقيقتها.