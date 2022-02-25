محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على 3 علامات تظهر في الجلد تدل على الإصابة بمتحور أوميكرون
كشف خبراء الصحة، عن بعض العلامات التي تشير إلى إصابة الشخص بمتحور أوميكرون، وهي أشياء يمكن للشخص ملاحظتها على جسده.
وظهر طفح جلدي “يحدث فجأة”، على عدد من الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون، بحسب صحيفة “ذا صن”.
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العلامة الأولى
ويمكن أن يظهر الطفح الجلدي على شكل نتوءات بارزة وتكون مثيرة للحكة، ويمكن أن تبدأ غالبًا بحكة شديدة في راحة اليد أو أخمص القدمين.
العلامة الثانية
تتمثل العلامة الثانية في طفح جلدي شديد الحرارة، ينبثق في جميع أنحاء الجسم، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا في المرفقين والركبتين وظهر اليدين والقدمين.
العلامة الثالثة
أما العلامة الأخيرة المتعلقة بالجلد، فهي طفح جلدي مشابه لتورم الأصابع، وأبلغ بعض المرضى عن وجود بقع مؤلمة تبدو أرجوانية أو حمراء وتبرز فوق الجلد.
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