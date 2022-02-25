هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وتخصيص العبادات لها؟.. خطيب المسجد الحرام يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله الجهني، أنه لا يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ولا تخصيص العبادات في هذه الليلة، لأنه لم يأت خبر صحيح في تحديدها ولا تعيينها سواء في رجب أو غيره.
وأشار خلال خطبة الجمعة، إلى أن الإمام بن القيم رحمه الله، ذكر أن ليلة الإسراء لا يعرف أي ليلة كانت، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أوضح أن هذه الليلة التي حصل فيه الإسراء والعراج لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعينها لا في رجب ولا في غيره، وأن كل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث.
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