فعالية “شغف” تستقطب رواد الأعمال بحثا عن جودة الحياة في غرفة مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تواصل الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي تقديم فعالياتها، حيث أقامت مساء أمس فعاليات “ملتقى شغف” التي تستهدف رواد ورائدات الأعمال، من خلال جلسات حوارية سلطت الضوء على عالم رواد الأعمال وأصحاب الشغف.

وشهدت الفعالية معرضا متنوعا مصاحبا لها، إلى جانب استضافة الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة المهندس أحمد الضريس، الذي قدم تعريفاً ببرنامج جودة الحياة الذي انطلق عام ٢٠١٨م، ويُعنى بتحسين جودة حياة المواطن والزائر، عبر استحداث خيارات جديدة حيوية تعزز مشاركتهم.

وأوضح الضريس الكيفية التي يرتبط بها البرنامج بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وعرض على المسرح حزمة الفرص الاستثمارية التي يقدمها البرنامج، وآليات العمل الضخمة القائمة على وضع سياسات وإجراءات ضابطة لعمل القطاع الخاص في القطاعات السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من القطاعات المستهدفة.

وتحت عنوان “الوعي المالي والشغف” بدأت الجلسة الحوارية حول التعامل مع الشغف وتطويره عبر البحث عن مصادر المعلومات الموثوقة التي تورث الشخص مهارة في مجال عمله ودراية مهنية، وعن مراحل تحويل الشغف إلى مشروع يضخ بالحياة، وضرورة تنوع مصادر الدخل والاستثمار، إلى جانب التطبيقات الإلكترونية وأهميتها اليوم.

وفي ختام فعاليات “شغف” كرمت غرفة مكة المكرمة المشاركين وبعض الضيوف.