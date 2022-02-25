“الحج والعمرة” توضح شرط دخول الأطفال من 7 سنوات وما فوق إلى الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الأعمار المسموح لها باستخراج موعد تصريح ودخول الحرمين الشريفين هي 7 أعوام وما فوق مع اشتراط ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» ضمانا لسلامتهم. وأوضحت أنه يشترط لأداء العمرة لمن هم في داخل السعودية إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» ويجب أن تكون بيانات المستفيد محدثة بنظام «أبشر» مع اشتراط ظهور الحالة «محصن» في توكلنا.

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