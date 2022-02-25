اخبار الخليج – حتى لا يتجاهلكم الآخرون.. بقلم: محمد بن دينه

محمد بن مسعود - الدمام - لا تخلو الحياة من المواجع والآلام ، مثلما تتخللها لحظات السعادة والاطمئنان.. وإن كان الإنسان بطبيعته كائنا اجتماعيا ، فعليه أن يرتضي من الحياة شرورها ومآسيها ، على نحو ما ينعم بخيراتها وجمالها. وحيث أن البشر شركاء في الحياة ، فقد يكون التنافس طبيعيا بينهم على كثير من مجالات العمل والمصالح وحتى تبوأ المناصب والمواقع. وبين ثنايا هذا التنافس ، قد يسيء أحدهم للآخر ، ويعتبره البعض أمرا طبيعيا ، كون ذلك من علامات التنافس والتناحر بين البشر . لكنا نعتقد أن الإنسان السوي ، قادر على تجاهل هذه الإساءة والتغاضي عنها ، كما قال الفيلسوف والأديب اللبناني جبران خليل جبران «من يتجاهل الاساءة ، ليس عاجزاً عن ردها ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله». وهذا التجاهل قد يكون تسامحا أو صمتا وليس فيه ضعف بطبيعة الحال ، إنما هو «ارتقاء لم تدركه بعض العقول» على حد تعبير توماس بين ، أحد فلاسفة عصر التنوير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفق ما يوضحه خبراء في التنمية البشرية ، هناك طرق عدة للتعامل مع الإساءة ..منها مقابلة الإساءة بالإحسان ، أو الصمت ، أو تأنيب الضمير ، أو وضع حواجز مع الأشخاص ، وهناك من يعتبر الأمر «فكاهة وسخرية».

قناعتنا أن التجاهل ، حل نموذجي لمعاملة المسيء. فقد يدفعه إلى مراجعة نفسه والعودة عما قال أو فعل ..وقد يوقفه عن التماديء في اساءته مادام لم يجد رد فعل على ما قال وادعى ..وقد يعتبر التجاهل انتقاصا من قدره فيزيد في اساءته ليعود لاحقا إلى رشده ومن ثم تصحيح المسار . لكننا نعتقد أن الإساءة في عصرنا الحديث باتت تأخذ أشكالا كثيرة ، قد لا تكون مادية أو ملموسة . فحين تدوس مشاعر الآخرين ولا تنظر لها بعين الاعتبار ، إساءة ، وحين ترفض تقدير الناس وجبر خواطرهم إساءة . وحين تتعامل معهم على أنك من كوكب وأنهم من آخر وتدير لهم ظهرك عمدا أو تجاهلا ، إنها أكبر إساءة لأنها تضرب النفوس والخواطر وتهز ثوابت الإنسان وثقته في نفسه وما قد يسميه البعض منها «العشم».

ومع كل ذلك نعود للحكمة الشهيرة «من يتجاهل الاساءة ، ليس عاجزاً عن ردها ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله» لنؤكد أمرا مهما وهو تجنب الإساءة من الأصل حتى لا يتجاهلكم الآخرون .. الحب طريقه ممهد ومشاعره أكثر صحة وسعادة فيما الشر والكراهية تحتاج مجهودا ونفوسا مريضة .. طريق الحب أسهل ونهايته أسعد حتى لا يتجاهلكم الآخرون.