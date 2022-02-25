اخبار الخليج – تمكين منظمات المجتمع المدني لإنجاح مبادراتها النوعية 

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد، السيدة نهلة عبد الرحمن أبو الفتح، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون للارتقاء بنوعية الخدمات والبرامج التي تنفذها الجمعية.

وقد استعرضت أبو الفتح خلال اللقاء أبرز الانجازات التي حققتها الجمعية ومستجدات مشروعاتها والمستقبلية منها، والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأهداف الجمعية الانسانية، فضلاً عن دورها في مجال تعزيز التوعية بالمرض وعرض المستجدات العلاجية، الى جانب سعي الجمعية في المرحلة المقبلة لتعزيز ثقافة المرضى والمعنيين.

وقد أشاد حميدان بإسهامات الجمعية تجاه فئة مرضى التصلب المتعدد، مؤكداً في هذا السياق حرص الوزارة الدائم على تعزيز مكانة منظمات المجتمع المدني ومبادراتها النوعية، وتمكينها من ممارسة دورها الأساسي لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.