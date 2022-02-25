اخبار دوليه – روسيا تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية

محمد بن مسعود - الدمام - حظرت روسيا وصول أو عبور الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة أو المسجلة فيها، وفقا لما ذكرته وكالة النقل الجوي الروسية. وجاء القرار الروسي ردا على إجراء مماثل أعلنته لندن أمس. المصدر: روسيا اليوم

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