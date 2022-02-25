اخبار دوليه – تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.. 2860 ملتحقاً بالدورات التدريبية في مراكز التنمية الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة عائشة محمد الزايد، أن عدد الملتحقين بالدورات التدريبية الاعتيادية والدورات التخصصية الاحترافية المجانية التي تقيمها مراكز التنمية الاجتماعية لمختلف أفراد المجتمع، بلغ 2860 متدرباً حتى تاريخه، حيث تعقد هذه الدورات التأهيلية ضمن دورة البرامج الحالية، ما بين فبراير الجاري ومارس المقبل، وهي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأوضحت الزايد أن الدورات التدريبية الاعتيادية في المراكز الاجتماعية تقدم خلال يومين في الأسبوع بمعدل 16 ساعة تدريبية للدورة الواحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في حين تقام الدورات التخصصية الاحترافية في كل من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، ومركز سترة للأسر المنتجة، وكذلك مركز خطوة للمشاريع المنزلية، على مدى ثلاثة أيام أسبوعياً وبمعدل 48 ساعة تدريبية، وذلك بالحضور الشخصي، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة في هذا السياق إلى أن هذه الدورات الاحترافية مخصصة لأصحاب المشروعات المنزلية، إلى جانب الحاصلين على ترخيص «برنامج خطوة للمشروعات المنزلية»، وسوف تمتد فترة جميع الدورات التدريبية المذكورة من شهر ولغاية ثلاثة شهور بحسب نوع الدورة .

وذكرت السيدة عائشة محمد الزايد ان الدورات التدريبية التي تشرف عليها الوزارة، يقدمها نخبة متخصصة من أصحاب المشروعات المنزلية والمدربين المعتمدين، بهدف التمكين الاقتصادي والتنموي للأفراد والأسر البحرينية، وتشجيع ريادة الأعمال عند المواطنين والباحثين عن عمل للاحتراف في المشروعات المنزلية، داعية الراغبين بالالتحاق في الدورات التدريبية المتنوعة، متابعة الموقع الالكتروني للوزارة (www.mlsd.gov.bh)، ومنصتها على الانستغرام (mlsdbahrain) للمبادرة بالتسجيل، علماً بأن هذه الدورات التدريبية متاحة طوال العام.