محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال المتحدث في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية، وأضاف أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا أمس الخميس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 118 موقعاً للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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