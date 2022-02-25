محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالتي وفاة. وقالت وزارة الصحة، إنها سجلت (1409) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (720,388) حالة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة”: 664 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا وحالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.