ماذا يعني استبعاد روسيا من شبكة “سويفت” العالمية؟

محمد بن مسعود - الدمام - تستخدم البنوك نظام SWIFT في عمليات تحويل المبالغ فيما بينها وتحويلات المبالغ للعملاء.

طالبت كييف الخميس باستبعاد روسيا من نظام “سويفت” الأساسي للتعاملات المصرفية العالمية، لمعاقبتها على غزوها أراضيها.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، “نطالب باستبعاد روسيا من نظام سويفت وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا”.

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من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة أن أولئك الذين يعارضون استبعاد روسيا من نظام سويفت، “ستكون أيديهم ملطخة بدماء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في أوكرانيا”.

وشنت القوات الروسية الخميس هجومًا على أوكرانيا، حيث نفذت ضربات جوية ودخلت قوات برية من كل الجوانب إلى الأراضي الأوكرانية بما في ذلك إلى العاصمة كييف، ما أسفر عن عشرات القتلى خلال بضع ساعات، بحسب السلطات الأوكرانية.

وسبق أن توعّدت الدول الغربية باستهداف روسيا بعقوبات اقتصادية قاسية في حال حصول غزو.

ويعد الاستبعاد من نظام “سويفت” ، الذي يعتبر ترسًا سريًا وهاما للغاية في آلية التمويل الدولي، أحد أكثر العقوبات التي قد تؤدي إلى تعطيل العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الغرب ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

رفض البيت الأبيض بشكل قاطع في الأسابيع الأخيرة استبعاد إمكانية منع روسيا من النظام الدولي الذي تستخدمه البنوك لتحويل الأموال، وهي خطوة من شأنها أن تشل قدرة روسيا على التجارة مع معظم دول العالم.

طالبت كييف الخميس باستبعاد روسيا من نظام “سويفت” الأساسي للتعاملات المصرفية العالمية، لمعاقبتها على غزوها أراضيها.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، “نطالب باستبعاد روسيا من نظام سويفت وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا”.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة أن أولئك الذين يعارضون استبعاد روسيا من نظام سويفت، “ستكون أيديهم ملطخة بدماء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في أوكرانيا”.

وشنت القوات الروسية الخميس هجومًا على أوكرانيا، حيث نفذت ضربات جوية ودخلت قوات برية من كل الجوانب إلى الأراضي الأوكرانية بما في ذلك إلى العاصمة كييف، ما أسفر عن عشرات القتلى خلال بضع ساعات، بحسب السلطات الأوكرانية.

وسبق أن توعّدت الدول الغربية باستهداف روسيا بعقوبات اقتصادية قاسية في حال حصول غزو.

ويعد الاستبعاد من نظام “سويفت” ، الذي يعتبر ترسًا سريًا وهاما للغاية في آلية التمويل الدولي، أحد أكثر العقوبات التي قد تؤدي إلى تعطيل العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الغرب ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

رفض البيت الأبيض بشكل قاطع في الأسابيع الأخيرة استبعاد إمكانية منع روسيا من النظام الدولي الذي تستخدمه البنوك لتحويل الأموال، وهي خطوة من شأنها أن تشل قدرة روسيا على التجارة مع معظم دول العالم.

وناقش الزعماء الأوروبيون هذا الإجراء في قمتهم الطارئة الخميس كخيار محتمل. وأشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحافيين إلى أن الإجراء سيُوقف على الأرجح احتياطيًا لجولة مستقبلية من العقوبات، إذا احتاج الاتحاد الأوروبي إلى تصعيد العقوبة.