«Meta» و«Twitter» يكشفان للمستخدمين في أوكرانيا كيفية تأمين حساباتهم

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول بشركة Meta المالكة لموقع التواصل الاجتماعي Facebook، في منشورات على Twitter، إن الشركة أسست مركز عمليات خاصًا لمتابعة الصراع في أوكرانيا وأطلقت ميزة تمكن المستخدمين في ذلك البلد من إغلاق ملفاتهم الشخصية على موقع Facebook ضمانًا لأمنهم.

ونشرت شركة Twitter يوم الأربعاء نصائح عن كيفية تأمين المستخدمين لحساباتهم من القرصنة والتأكد من خصوصية تغريداتهم ووقف تنشيط حساباتهم. ونشرت الشركة تغريدات بشأن إرشادات السلامة باللغات الإنجليزية والروسية والأوكرانية.

وغالبًا ما يستخدم النشطاء السياسيون والباحثون منصتي وسائل التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter، لنشر معلومات في أوقات الأزمات. كما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من انتشار معلومات مضللة عن الصراع على وسائل التواصل الاجتماعي.