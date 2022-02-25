الجيش الأوكراني: نقاتل القوات الروسية على مشارف كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة ان قواته تقاتل القوات الروسية على مشارف كييف، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

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