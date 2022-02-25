اخبار دوليه – الفلبين تحيي الذكرى الـ 36 للانتفاضة الشعبية ضد الراحل فرديناند ماركوس

محمد بن مسعود - الدمام - أحيت الفلبين اليوم الجمعة، الذكرى الـ 36 للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، والذي يعد نجله الوحيد أحد المرشحين الأوفر حظا في سباق الانتخابات الرئاسية لخلافة الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي في مايو المقبل.

وتجمع آلاف الفلبينيين عند نصب تذكاري أقيم على طريق إيدسا السريع في العاصمة مانيلا، حيث احتشد الملايين في ثورة «سلطة الشعب» التي استمرت أربعة أيام ،وانتهت بفرار ماركوس وعائلته من البلاد في 25 فبراير من عام .1986

وقد تعهد المحتجون اليوم بعرقلة ترشيح فرديناند ماركوس الأبن ، الذي يعد واحدا من بين 10 مترشحين يتنافسون للفوز بمنصب رئيس الفلبين.

وردد المتظاهرون شعارات ترفض ترشح ابن الرئيس الفلبيني الراحل في انتخابات الرئاسة. كما فند متحدثون باسم المحتجين المزاعم التي تسوقها حملة ماركوس الأبن بأن سنوات حكم والده كانت العصر الذهبي للفلبين، وذلك في محاولة لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات التي ستنطلق يوم 9 مايو المقبل.

وقال نشطاء إن حكم الرئيس الراحل ماركوس كان «أحلك حقبة في تاريخ الفلبين»، حيث تعرض الآلاف للقتل والتعذيب والاعتقال بشكل غير قانوني، بينما نهب أفراد الأسرة الحاكمة وأعوانهم الاقتصاد خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاما.

واشتهرت فترة حكم الرئيس الراحل ماركوس بالإنفاق المفرط من جانب عائلته، وعلى رأسهم السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس، التي اشتهرت بشراء كم كبير من الأحذية وصل عددها إلى 3000 زوج من الأحذية، فضلا عن اقتنائها مجموعة ضخمة من المجوهرات.