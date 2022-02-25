الجيش الأوكراني يفجر جسرا للحيلولة دون وصول الدبابات الروسية إلى العاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش الأوكراني، تفجير جسر بالقرب من العاصمة كييف لوقف قافلة من الدبابات الروسية قادمة من إيفانكيف.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الجمعة/ تقارير تفيد بأن قافلة من الدبابات الروسية اخترقت إيفانكيف وكانت متجهة إلى العاصمة كييف عبر فيشهورود.

وأضاف أن “الدبابات قادمة، نحن نُقاتل، المعارك قادمة”.

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وفي الوقت نفسه، أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وكالة أنباء (يوكرنفورم) بأنها أوقفت قافلة الدبابات.

وقالت هيئة الأركان العامة “فجرنا الجسر، وأوقفناهم”.