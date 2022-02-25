أستراليا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فرض عقوبات جديدة على روسيا اليوم الجمعة تستهدف طبقة رجال الأعمال المؤثرين بالنسبة لموسكو، وأكثر من 300 عضو بالبرلمان الروسي صوتوا لصالح غزو أوكرانيا.

وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي أن أستراليا تعمل أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنسيق العقوبات على الأفراد والكيانات البيلاروسية الرئيسية المتعاونة مع روسيا، ومن ثم فإننا نوسع نطاق هذه العقوبات لتشمل بيلاروس.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة بعد أن فرضت كانبيرا حظر سفر واستهدفت بعقوبات مالية ثمانية من كبار المسؤولين الروس يوم الخميس.