اليابان تفرض عقوبات إضافية على روسيا تشمل مؤسسات مالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت اليابان اليوم فرض عقوبات إضافية على روسيا بعد عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الحزمة الجديدة تشمل تجميد الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية الروسية وتعليق إصدار التأشيرات لعدد من الأفراد والكيانات الروسية.

وأوضح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا، مضيفا أن اليابان تستنكر بشدة العمل الروسي في أوكرانيا.

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وكانت اليابان قد أعلنت بالفعل أول حزمة من العقوبات الأربعاء في أعقاب اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.