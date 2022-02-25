اخبار دوليه – إندونيسيا:زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة سومطرة ويتسبب في أضرار بالمنازل

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا اليوم الجمعة، متسببا في إلحاق أضرار بمنازل ومبان أخرى، وفقا لمسؤولين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جاسمان رجال إنه لم ترد حتى الأن أي تقارير بشأن حدوث إصابات أو وفيات بسبب الزلزال.

ووقع الزلزال في الساعة 0839 صباحا بالتوقيت المحلي وكان مركزه على بعد 17 كيلومترا شمال شرق غرب باسامان على عمق 10 كيلومترات، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية والمناخية.