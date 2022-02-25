بالفيديو.. المعتمرون يؤدون صلاة الفجر بالحرم المكي في أجواء روحانية

محمد بن مسعود - الدمام - في أجواء روحانية آمنة مطمئنة، أدى المعتمرون صلاة الفجر، بالحرم المكي، في مشهد يفيض بالسكينة والسلام والطمأنينة.

ونشرت قناة «القرآن الكريم» فيديو للمعتمرين في صحن الطواف بالمسجد الحرام، وهم يقفون في صفوف كالبنيان المرصوص خلال أداء صلاة الفجر بإمامة الشيخ عبدالله الجهني.

من جهة أخرى، أوضحت رئاسة شؤون الحرمين –عبر تويتر- أن 218 موظفة يبذلن جهودهن لخدمة قاصدات بيت الله الحرام؛ وخدمة 35 مصلى نسائي بالحرم المكي الشريف.